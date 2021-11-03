Мнение: Мифология

На Урале медицинские работники вынуждены скрывать настоящие показатели смертности от коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на источник — врача-инфекциониста — сообщает URA.RU. По словам собеседника СМИ, медперсоналу приказали не обнародовать истинные цифры летальных исходов, чтобы не вселять в людей страх. «Нам велели не раскрывать реальную статистику, чтобы не было паники. По крайней мере, в Свердловской области цифры о смертности от коронавируса недостоверны», — передают журналисты слова медика.

Тут, конечно, есть два нюанса. Первый — анонимность источника сама по себе позволяет относиться к информации на уровне «верю-не верю».

Второй момент менее очевидный, но его нужно понимать. Проблема заключается в том, что отказ от всех ранее действовавших методик позволил крайне волюнтаристски подходить к статистике как таковой. Действует сразу несколько показателей: смерть «от» ковида, смерть, наступившая вследствие осложнений от ковида, смерть «с» ковидом в качестве сопутствующего заболевания и так далее. Понятно, что каждым из этих показателей в отдельности, равно как и всеми ими суммарно можно манипулировать в весьма широком диапазоне, подтверждая текущую установку. Изменится установка — теми же показателями можно будет манипулировать немного иначе, и снова все будет сходиться.

Во-вторых, смертность — показатель интегральный. Она не зависит от одного конкретного фактора. Нужно понимать, что существенное падение качества системы здравоохранения носит комплексный и системный характер. А значит — смертность сама по себе в условиях стремительного развала медицины просто обязана расти. Ковид в этом случае играет роль спускового крючка, но причина — в крахе системы. Не стоит забывать и идущий два года подряд масштабный информационный террор, который самым негативным образом влияет на людей, находящихся буквально в состоянии наведенного психоза. Даже люди с крепким здоровьем и бронебойной психикой будут в этих условиях попадать в тяжелое положение. Что говорить о тех, у кого и то, и другое гораздо более уязвимо.

В итоге мы получаем картину, которая манипулируема «в обе стороны». И вместо сколь-либо реального положения дел мы находимся в состоянии информационного хаоса, который выгоден кому угодно, только не тем, кто хочет понимать настоящую картину происходящего. Тем самым формируется мифология, на базе которой строится позиция. Ровно ту же картину можно было наблюдать на примере украинских событий, где именно мифология, создающаяся буквально с колес, сформировала две абсолютно непримиримые позиции, ставшие субъектами вспыхнувшей в стране гражданской войны. Собственно, эти мифы остались и по сей день, и именно они делают невозможным любое гражданское примирение в этой стране.

Теперь то же самое проектируется и в России. Повод другой, но техника разделения народа на два антагонистических друг по отношению к другу лагеря та же самая. При этом реальные убийцы остаются в стороне от будущей схватки, полагая, что они будут режиссировать процессом.

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