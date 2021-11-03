 

Мнение: Разгром саудовской коалиции в Южном Марибе

03.11.2021, 2:50, Разное
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Хуситы отчитались о завершении 2-й фазы наступления в Южном Марибе.
С середины сентября освобождено 4200 квадратных километров территории Йемена и разгромлено несколько бригад хадистов полностью или частично потерявших боеспособность.


Вчера остатки двух бригад хадистов спешно отступили из образовавшегося оперативного мешка на юге и вместе с прочими бедолагами начали откатываться на север к Марибу.


Уже к утру 2 ноября весь район перешел под контроль хуситов.

Сегодня к вечеру появились сообщения, что пробита оборона хадистов и в горном районе Джабал-аль-Балак аль-Шарки, который является последней естественной преградой к югу от столицы провинции Мариб.


Хадисты заявляют, что пока этот естественный рубеж они не сдали и ведут бои за его удержание.

За ней только пустыня и южные окраины Мариба с трассой уходящей на восток. Это единственная оставшаяся трасса снабжения всей марибской группировки. Саудовское командование спешно перебрасывает резервы к столице провинции, чтобы выстроить внешний обвод обороны города с юга и не допустить стремительного броска мотопехоты хуситов к трассе. Ситуация принимает совсем угрожающий характер для хадистов. Хуситы в свою очередь призывают своих сторонников в городе быть готовым к восстанию, когда начнется решающее наступление на Мариб. Параллельно ведутся переговоры с различными племенными вождями сражающимися за хадистов, дабы они снова сменили сторону и переметнулись к хуситам, оголив и без того полудырявый фронт хадистов.


Для лучшего понимания ценности провинции Мариб для обеих сторон. С экономической точки зрения контроль над Марибом имеет практически решающее значение для дальнейшего хода войны.


Хуситы и портрет Эр-Риядского расчленителя.

Ниже, видео разгрома хадистов к югу от Мариба.

Источник: Colonel Cassad



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