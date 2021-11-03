 

Актриса Эмбер Херд оказалась под следствием по обвинению в лжесвидетельстве

03.11.2021, 2:30, Разное
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Актриса Эмбер Херд, которая известна больше не своими ролями, а скандальным разводом с Джонни Деппом, в очередной раз оказалась фигуранткой неприятной истории. В 2015 году женщина привезла в Австралию своих собак, не оформив на них документы. Удивительно, но подобный поступок в этой стране уголовно наказуем.

Известные подробности

В далеком 2015 году актрису простили. Она оправдала свою «забывчивость» тем, что перетрудилась, не выспалась, забыла оформить бумаги. Ей выписали небольшой, по голливудским меркам, штраф в 10 тысяч долларов и дело закрыли.

Почему же спустя 6 лет к нему вновь вернулись и даже привлекли к следствию ФБР? Дело в том, что стало известно: бывший управляющий четы Херд и Депп, Кевин Мерфи, признался, что Эмбер заставила его соврать под присягой и дать заведомо ложные показания относительно провоза двух собак.

По строгим австралийским законам, за дачу ложных показаний в суде можно получить немалый тюремный срок – до 14 лет. Однако лишь в том случае, если обвинения будут доказаны.

Конечно, едва ли бывшую супругу Джонни Деппа экстрадируют в Австралию, чтобы она понесла столь суровое наказание за, в общем-то, безобидный проступок. Но попытка Эмбер еще раз прилететь в страну кенгуру едва ли будет воспринята на ура. Власти вполне могут решить наказать ее, пусть и не по всей строгости закона.



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