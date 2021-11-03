 

“Все пиарятся на этом проекте”: Стас Пьеха объяснил, почему не захотел участвовать в шоу “Холостяк”

03.11.2021, 2:30, Разное
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Актер Илья Глинников, рэпер Тимати, юморист Тимур Батрутдинов… Что объединяет этих людей? Поклонники канала ТНТ ответят сразу: они принимали участие в шоу «Холостяк». Певец Стас Пьеха от проекта отказался. Давайте узнаем почему.

Позиция Стаса

Сейчас певцу 41 год, официально он все еще в браке с матерью своего сына, Натальей Горчаковой, однако проживают супруги раздельно. Казалось бы, Стас – идеальная фигура для шоу «про любовь», но сам Пьеха так не думает.

Он уверен, что выставлять свою личную жизнь на камеру недостойно. Однако в принципе певец не видит ничего зазорного в том, чтобы, изображая свидания среди потрясающих природных видов Лазурного берега, увеличивать свою зрительскую аудиторию. Он уверен, что все участники шоу приходили туда не для того, чтобы наладить личную жизнь, а исключительно ради пиара. Сам Стас подобным образом поступать не собирается, но полагает, что самым «цепким» удалось заполучить желаемое.

Не понравилась музыканту и сама суть шоу. Ему представляется странным сюжет, по которому 25 женщин борются за сердце одного мужчины. Стас назвал саму идею «патологичной», ведь самой природой определено, что в паре охотник, покоритель, завоеватель – это именно мужчина. А в шоу «Холостяк» нормальные отношения между полами извратили. Поэтому проект кажется Пьехе очень странным.



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