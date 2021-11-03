Die Welt – на защиту климата Путина сподвигли природные катастрофы и денежный расчёт

Недавно Владимир Путин, долгое время игнорировавший проблему глобального потепления, превратился в настоящего защитника климата, пишет Die Welt. Он объявил о планах достичь климатического нейтралитета в РФ к 2060 году. На это его, бесспорно, сподвигли участившиеся в последнее время пожары и наводнения, но своё мнение глава государства изменил и по другой причине, которая носит исключительно финансовый характер, рассказывает немецкое издание.



Reuters

Глава Кремля Владимир Путин любит редких животных, пишет Die Welt. За время своего правления он не раз фотографировался с амурскими тиграми и белыми медведями. Но защитником климата его мало кто считал. Ещё два года назад российский президент говорил, что причины глобального потепления никому не известны. Похоже, Путин давно понял, что в борьбе с повышением температур его страна может «откинуться на спинку кресла» и, по сути, продолжать в том же духе. Тем большее удивление вызвало его заявление за две недели до климатической конференции в Глазго, отмечает автор статьи.

Российский президент сказал, что его государство планирует достичь климатического нейтралитета к 2060 году. Это означает, что все выбросы CO2 будут полностью поглощаться лесами. И, судя по ситуации в стране, у Путина предостаточно причин для того, чтобы изменить своё мнение. В этом году РФ пережила третье подряд лето с экстремальными температурами. Темп роста температур в стране в два раза превышает средний мировой показатель. Вечная мерзлота, которая покрывает больше половины территории государства, тает, и из неё в воздух попадают возбудители болезней, например сибирской язвы. Сейчас масштабные лесные пожары в Сибири стали уже повседневным явлением, а наводнения затапливают целые деревни.

Но Путина беспокоят не только участившиеся из-за глобального потепления природные катастрофы, а также риск лишиться части доходов от экспорта, продолжает Die Welt. Дело в том, что ЕС планирует ввести пограничный углеродный сбор на импорт стали, алюминия, цемента и удобрений, так как при их производстве выделяется особенно много CO2. Таким образом в Евросоюзе хотят компенсировать невыгодные условия для конкуренции, в которых находятся европейские производители, ведь в отличие от многих зарубежных они обязаны соблюдать директивы ЕС по сокращению выбросов углерода.

По РФ эти новые пошлины ударят гораздо сильнее, чем по другим торговым партнёрам Евросоюза, например Китаю и Турции. По оценкам специалистов, российский экспорт будет терять от €1-3 миллиардов в год. К 2030 году этот показатель вырастет до €5,5 млрд. Российские политики не редко критиковали планы Брюсселя по введению этого сбора, но теперь, убедившись, что европейцы не отступятся, больше не могут находиться в оппозиции и вынуждены подстраиваться. Даже Поднебесная объявила о планах по достижению климатического нейтралитета, отмечает издание. К тому же с экономической точки зрения для РФ больше смысла в том, чтобы инвестировать миллиарды в модернизацию собственной экономики и энергетической инфраструктуры, а не в финансирование бюджета ЕС за счёт выплаты пограничных сборов.

Путин ранее требовал расширять использование солнечной энергии, «зелёного», а также «голубого» водорода, напоминает Die Welt. К тому же в РФ создали законодательную основу для торговли эмиссионными сертификатами. Таким образом Москва посылает сигнал Брюсселю, что готова сделать всё для защиты климата, лишь бы обойти будущие углеродные пошлины или хотя бы их минимизировать. В ближайшие месяцы, как только будут принятые конкретные меры по сокращению выбросов CO2, выяснится, насколько серьёзно настроен Путин. Для того чтобы в долговременной перспективе достичь климатического нейтралитета, необходимо будет полностью перестроить всю экономику, которая до сих пор считается неэффективной. Потребление энергии на душу населения в РФ гораздо выше, чем в ЕС, отмечает издание.

Некоторые нынешние планы России, в частности 50%-е увеличение добычи природного газа и угля к 2035 году, заставляют усомниться в реалистичности обещаний Путина. При этом ядерные энергетические технологии РФ предпочитает экспортировать, а не расширять собственные мощности. Также в Кремле планируют запустить масштабную кампанию по лесонасаждению, чтобы таким образом удвоить объём поглощаемого CO2, но многие эксперты считают эти планы несбыточными, заключает издание.