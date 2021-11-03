 

Островное Королевство Тонга объявило локдаун. Там выявили первый случай COVID-19

03.11.2021, 2:20, Новости дня
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Локдаун, в частности, предусматривает комендантский час с 20.00 до 06.00. Жителям королевства также приказали прекратить ходить на работу и оставаться дома. Отмечается, что в стране не будут работать общественный транспорт, рестораны, бары и клубы, школы и церкви.

Первый случай COVID-19 в стране подтвердили 27 октября у пассажира, прилетевшего из Новой Зеландии. Он был полностью вакцинирован, а также имел отрицательный результат теста на коронавирус перед вылетом, сообщили в минздраве Новой Зеландии.

COVID-19 у него выявили во время карантина в отеле в Тонга. Другие 214 пассажиров рейса получили отрицательный результат по прибытии и проходят 21-дневный карантин, сообщил 1 ноября Matangi Tonga Online.

После новостей о первом случае заражения коронавирусом жители королевства бросились в центры вакцинации, подчеркнул портал.

Контекст:

Королевство Тонга – это полинезийская страна, расположенная на 177 островах, с населением около 100 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, на островном государстве сделали более 91,7 тыс. прививок от COVID-19: одну дозу вакцины против коронавируса получило 54,5 тыс. человек, 37,2 тыс. – две дозы.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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