Директор ЦРУ Бернс прибыл в Москву по поручению президента США

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03.11.2021, 2:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент США Джо Байден отправил главу ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. Здесь он проведет ряд встреч с представителями правительства РФ для обсуждения вопросов двусторонних отношений, сообщили в американском посольстве.

«Директор ЦРУ Уильямс Бернс по поручению президента во главе делегации высокопоставленных чиновников США встретится в Москве 2-3 ноября с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», – заявили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

Cекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев уже встретился с директором ЦРУ, чтобы обсудить отношения РФ и США.



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