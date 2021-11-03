Директор ЦРУ Бернс прибыл в Москву по поручению президента США

Президент США Джо Байден отправил главу ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. Здесь он проведет ряд встреч с представителями правительства РФ для обсуждения вопросов двусторонних отношений, сообщили в американском посольстве.

«Директор ЦРУ Уильямс Бернс по поручению президента во главе делегации высокопоставленных чиновников США встретится в Москве 2-3 ноября с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», – заявили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

Cекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев уже встретился с директором ЦРУ, чтобы обсудить отношения РФ и США.