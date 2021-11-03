Киев запросил у Словакии аварийную помощь электричеством

Украина запросила аварийную помощь не только из энергосистемы Белоруссии, но и из Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров, сообщили «Укрэнерго».

«Аварийку из РБ (Республики Беларусь – ред.) в ОЭС (объединенную энергосистему – ред.) Украины 500 МВт подтверждаем. Аварийку в БуОС (Бурштынский энергоостров – ред.) из Словакии в 100 МВт подтверждаем», – приводит РИА «Новости» комментарий пресс-службы компании.

Отмечается, что необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме. При этом уточнили, что пока никаких отключений потребителей – ни промышленных, ни бытовых – не планируется.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии.

На брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик говорил о возможных 900 мегаватах, но при условии, что компании смогут между собой договориться.

Напомним, украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.