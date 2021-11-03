В Молдавии заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом

Кишинев имеет возможность пересмотреть заключенный на прошлой неделе контракт с Газпромом, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью телеканалу N4.

«У нас есть возможность, может в следующем году, когда будет больше времени в нашем распоряжении, обсудить новый контракт, который заменит действующий», – приводит слова председателя правления АО «Молдовагаз» ТАСС.

При этом Чебан выразил уверенность, что действующее соглашение с Газпромом заключено на хороших для Молдавии условиях. Он также сообщил, что молдавские операторы могут приобретать газ у других поставщиков.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем РФ спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?