SvD – больше проблем, чем успехов — Байден сам прокладывает путь к возвращению Трампа

Хотя в ходе предвыборной кампании Джо Байден делал акцент на своём политическом опыте, последние девять месяцев президента постоянно преследовали неудачи, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает издание, если у американского лидера не получится переломить эту тенденцию в самом ближайшем времени, то он вполне может проложить путь к возвращению Дональда Трампа в 2024 году.



Reuters

В ходе своей предвыборной кампании нынешний президент США Джо Байден подчёркивал свой солидный политический опыт, компетентность во многих вопросах и умение добиваться компромиссов со своими республиканскими коллегами. Однако теперь, как оказалось, у президента не получается объединить даже свою собственную партию в конгрессе, пишет Svenska Dagbladet.

Первые девять месяцев президентства Байдена выдались непростыми: американский лидер нажил больше проблем, чем записал на свой счёт успехов. Более того, временное окно для великих свершений, похоже, вот-вот закроется.

В начале весны, вскоре после окончания переходного периода, новая администрация США, согласно общему мнению, значительно активизировала прививочную кампанию в стране. Однако вскоре вакцинация застопорилась, а некоторые районы США сильно пострадали от штамма коронавируса под названием «дельта».

Однако проблемы на этом не закончились.

Дальше был Афганистан, когда Белый дом значительно недооценил потенциал талибов*, что в конечном счёте привело к хаотичному выводу американских войск из Кабула в августе.

При этом, что касается Тайваня, то Байден заявил, что США должны, в случае необходимости, защитить остров военным путём. Однако на самом деле речь шла лишь о военной помощи. Кроме того, американский лидер пока не смог решить миграционные проблемы на своей южной границе.

Между тем Байдену удалось спровоцировать дипломатический кризис с Францией, старейшим союзником Америки, когда тот заключил оборонный пакт AUKUS, который подразумевал отмену сделки по строительству французских подводных лодок для Австралии.

Затем Байден приступил к выполнению своих предвыборных обещаний в конгрессе: выделению $3,5 трлн на борьбу с глобальным потеплением, оплачиваемые отпуска по уходу за ребёнком и проведение прочих реформ.

Байден надеялся, что в продавливании этого пакета ему поможет опыт заключения компромиссов между демократами и республиканцами в сенате. Однако, когда в конце недели президент направлялся на саммит G20 в Риме, а затем на саммит по климату COP26 в Глазго, этот пакет — уже урезанный — всё ещё не был одобрен. Более того, трудности с его принятием обуславливаются сопротивлением даже не столько со стороны республиканцев, сколько со стороны фракционных демократов.

Всё это привело к тому, что рейтинг одобрения Байдена с 57% на момент вступления в должность упал до 42%.

«Иными словами, первые девять месяцев Байдена выдались для него по-настоящему неудачными. Слабые позиции Белого дома Байдена становятся ещё очевиднее из-за того факта, что до следующих выборов в конгресс остаётся всего лишь один год», — отмечает Svenska Dagbladet.

Вне зависимости от рейтингов Байдена демократы и так рискуют потерять контроль по крайней мере над одной палатой конгресса. Однако тот факт, что популярность Байдена падает, разумеется, ещё больше усложняет дело.

Поэтому если демократы хотят добиться хоть чего-нибудь после промежуточных выборов 2022 года, президентство Джо Байдена должно в кратчайшие сроки начать записывать на свой счёт победы, а не оплошности и просчёты.

«В противном случае на практике может выйти так, что демократы и сам Байден проложат путь к возвращению Дональда Трампа в политику до 2024 года. Последний уже начал свою кампанию, хотя официально о своей кандидатуре на президентский пост пока не объявил», — подытоживает газета.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.