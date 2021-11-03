 

В Польше начались испытания украинской вакцины от коронавируса. Ее хотят выпускать в виде таблеток, микстуры или спрея

03.11.2021, 1:26, Новости дня
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Аналогов препарату нет в мире, утверждается в сюжете. Вакцина представляет собой дрожжевые клетки, к которым прикреплены белки вируса. 

“Цель – сделать пероральную вакцину, которая может использоваться либо как таблетка, либо как микстура, либо как спрей. Лучше – как спрей. Она представляет собой не очищенный белок, а просто дрожжевые клетки, к которым прикреплены наружу вирусные белки”, – сказал журналистам директор Института биологии клетки Национальной академии наук Украины, доктор биологических наук, профессор, академик НАН Андрей Сибирный. 

Параллельно в Институте биологии клетки во Львове разрабатывают инъекционную вакцину на основе очищенного белка вируса. Она проходит испытания на мышах, планируется, что результаты исследования будут обнародованы в середине ноября. 

Пероральную вакцину исследователи считают более перспективной, так как она дешевле в производстве и “должна быть эффективна против различных штаммов COVID-19”, сказано в сюжете. 

Контекст:

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.

Один из разработчиков вакцины Михаил Фаворов в октябре отмечал, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Тогдашний министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может составить 100–150 млн грн.

Сибирный в мае 2021 года рассказал Общественному о разработке белковой вакцины на дрожжах. “Вот Novavax, она тоже белковая вакцина. Это также белок коронавируса, но синтезируется он не в дрожжах, а в клетках насекомых. У меня есть опыт положительной работы создания вакцины от гепатита В на дрожжах. Это была работа по заказу Национальной академии медицинских наук около 10 лет назад”, – говорил он. 

В конце марта 2021 года нынешний глава Минздрава Виктор Ляшко сказал, что министерство не рассчитывает на создание отечественного препарата. Он не знает, как будет финализирован концепт.

3 апреля Степанов заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может быть дороже, но “на это нужно пойти”, поскольку ее разработка является вопросом национальной безопасности.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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