В Польше начались испытания украинской вакцины от коронавируса. Ее хотят выпускать в виде таблеток, микстуры или спрея

Аналогов препарату нет в мире, утверждается в сюжете. Вакцина представляет собой дрожжевые клетки, к которым прикреплены белки вируса.

“Цель – сделать пероральную вакцину, которая может использоваться либо как таблетка, либо как микстура, либо как спрей. Лучше – как спрей. Она представляет собой не очищенный белок, а просто дрожжевые клетки, к которым прикреплены наружу вирусные белки”, – сказал журналистам директор Института биологии клетки Национальной академии наук Украины, доктор биологических наук, профессор, академик НАН Андрей Сибирный.

Параллельно в Институте биологии клетки во Львове разрабатывают инъекционную вакцину на основе очищенного белка вируса. Она проходит испытания на мышах, планируется, что результаты исследования будут обнародованы в середине ноября.

Пероральную вакцину исследователи считают более перспективной, так как она дешевле в производстве и “должна быть эффективна против различных штаммов COVID-19”, сказано в сюжете.

Контекст:

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.

Один из разработчиков вакцины Михаил Фаворов в октябре отмечал, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Тогдашний министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может составить 100–150 млн грн.

Сибирный в мае 2021 года рассказал Общественному о разработке белковой вакцины на дрожжах. “Вот Novavax, она тоже белковая вакцина. Это также белок коронавируса, но синтезируется он не в дрожжах, а в клетках насекомых. У меня есть опыт положительной работы создания вакцины от гепатита В на дрожжах. Это была работа по заказу Национальной академии медицинских наук около 10 лет назад”, – говорил он.

В конце марта 2021 года нынешний глава Минздрава Виктор Ляшко сказал, что министерство не рассчитывает на создание отечественного препарата. Он не знает, как будет финализирован концепт.

3 апреля Степанов заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может быть дороже, но “на это нужно пойти”, поскольку ее разработка является вопросом национальной безопасности.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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