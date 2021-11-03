 

Мизулина предложила ввести принудительные работы для распространителей фейков

03.11.2021, 1:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧлен Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, отдельно отметила опасность распространения фейков для электорального процесса. Она предложила семь шагов, которые помогут улучшить ситуацию с противодействием распространению фейков.

«Их [фейков] основная задача – это, конечно, увеличение недоверия к выборам и выборным институтам и дискредитация избирательной системы в целом, попытка оттолкнуть людей от участия в избирательных процессах», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, по мнению Мизулиной, необходимо создание рамочного закона, который будет давать четкое определение фейка. правовая норма должна охватывать не только фейки, появляющиеся во время выборов, но и распространение недостоверной информации в целом.

При этом, в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовном кодексе должны быть введены новые статьи о распространении фейков о ходе голосования и работе избирательной комиссии в течение трех месяцев, предшествующих любой избирательной кампании. Также эксперт предложила привлекать к ответственности кандидатов, распространяющих фейки, в том числе связанные со статистической информацией, и повысить штрафы для распространителей фейков: физических лиц, СМИ и аккаунтов в соцсетях с аудиторией свыше 100 тыс. человек.

«В связи с распространением таких фейков можно вводить принудительные работы. Распространил опасную информацию, напугал общество, пожалуйста иди отработай, например, на обязательных государственных работах», – сообщила Мизулина.

Она обратила внимание на необходимость бороться с рекламой недостоверной информации в ходе избирательного процесса.

«Мы полагаем, важно заимствовать опыт иностранных коллег, Например, США, Франции, Израиля и ряда других стран и обязать соцсети с аудиторией свыше 500 тыс. человек, публиковать информацию о том, кто оплатил и купил рекламные публикации или заказал таргетированную рекламу и за какую стоимость в течение 3 месяцев, предшествующих любому голосованию. Также важно установить запрет на анонимную публикацию подобной рекламы. Такой опыт уже работает в Израиле, – сообщила она, – Полагаю, что эти моменты важно осуждать и на площадке ОП, важно привлекать к этому процессу и палаты парламента и другие структуры, которые заинтересованы в том, чтобы у нас все-таки было независимое мнение, и чтобы наши граждане имели возможность выразить свой голос лично, а не поддавшись манипуляциям».

По мнению участников круглого стола «Система общественных палат РФ как локомотив общественного наблюдения: итоги избирательной кампании 2021 года и дальнейшие перспективы», который прошел в рамках форума «Сообщество», опыт прошедшей избирательной кампании 2021 должен быть изучен для минимизации подобных рисков в будущем.

«Несмотря на то, что до президентских выборов еще несколько лет, подготовка к ним уже ведется. Лига безопасного интернета уже фиксирует технически первые попытки подготовки к дискредитации вот этого выборного процесса, связанного с президентской компанией 2024 года. Мы понимаем, что будет попытка серьезных манипуляций в ходе той большой президентской кампании», – сообщила Мизулина.

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества,СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, в свою очередь, отметил высокий уровень электронной электоральной демократии в России. При этом, эксперт выразил беспокойство не только по поводу растущего из года в год количества фейков, но и по поводу их распространителей.

«Мы должны уже ставить вопрос о некой сертификации деятельности, желающих так или иначе освещать избирательный процесс. Потому что у нас появилось обилие так называемых инфлюенсеров. Эти люди самостоятельно назначили себя лидерами мнений по самым разным вопросам, при том, что ни в чем не разбираются», – отметил он.

Малькевич сообщил, что во время выборов, доля «хайпующих» минимальна. «Это сознательно, профессионально создающиеся провокации с целью дестабилизировать людей и вызвать недоверие к выборам, к избирательному процессу, к их результатам», – заключил эксперт.

Он также подчеркнул, что не поддерживает уголовную ответственность за распространение фейков, однако считает, что нарушителей необходимо «наказывать полновесным рублем».



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