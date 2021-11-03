Байден обвинил Россию в росте цен на бензин в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что рост цен на топливо на мировом рынке якобы обусловлен главным образом нежеланием РФ и ОПЕК увеличивать объемы добычи нефти.

«Во-первых, важная причина повышения цен – это то, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о росте цен на многие товары в Соединенных Штатах. «Я знаю, что вам это известно», – добавил политик.

«Во-вторых, если обратить внимание на стоимость бензина [в США], на стоимость нефти – это последствия того, что пока РФ или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти. Увидим, что произойдет на этом направлении, скорее, раньше, нежели позднее», – сообщил глава американской администрации после двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в выпрашивании нефти у России.

В понедельник Байден призвал Россию и Саудовскую Аравию наращивать нефтедобычу, «чтобы у людей был бензин». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться следующих консультаций ОПЕК+. Он подчеркнул, что РФ придерживается договоренностей по добыче нефти, при этом они каждый раз подлежат ревизии. Ранее глава Роснефти Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Италии предупредил о возможном завершении столетней эпохи низких цен на традиционные энергоресурсы.

13 октября президент РФ Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации президента США Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть. Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что РФ не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цен на углеводороды.

Напомним, 6 октября появились сообщения, что РФ и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители в США. Днем ранее мировые цены на нефть выросли после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.

В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для РФ и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.