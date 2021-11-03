 

«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

03.11.2021, 1:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПетербургский футбольный клуб «Зенит» уступил итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Турине завершилась со счетом 2:4 в пользу команды из Италии. В составе победителей отличились Пауло Дибала (11, 58 – пенальти), Федерико Кьеза (74) и Альваро Мората (82). На 26-й минуте защитник итальянского клуба Леонардо Бонуччи забил в свои ворота. У «Зенита» отличился Сердар Азмун (90+2). На 57-й минуте Дибала не реализовал пенальти, однако судья назначил повторный удар, который вратарь «Зенита» Станислав Крицюк не смог отразить, передает ТАСС.

«Зенит» и «Ювентус» сыграли друг против друга в рамках главного еврокубкового турнира в четвертый раз: в трех встречах сильнее был клуб из Турина, еще один матч завершился ничьей. Следующий матч в Лиге чемпионов «Ювентус» проведет в гостях против «Челси» 23 ноября, «Зенит» в тот же день сыграет на выезде с «Мальме».

Также во вторник в другом матче группы H английский «Челси» обыграл шведский «Мальме» со счетом 1:0. После четырех туров «Ювентус» возглавляет таблицу квартета, набрав 12 очков, за ним следуют «Челси» (9), «Зенит» (3) и «Мальме» (0). Итальянский клуб наряду с германской «Баварией» гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

Напомним, 20 октября «Зенит» с минимальным счетом проиграл «Ювентусу» в домашнем матче футбольной Лиги чемпионов. В сентябре «Зенит» проиграл «Челси» и с разгромным счетом одержал победу над «Мальме».



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