 

Полина Гагарина пожаловалась, что даже в Дубае ей не удается расслабиться и полноценно отдохнуть

03.11.2021, 0:42, Разное
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Певица Полина Гагарина настолько привыкла много и напряженно работать, что теперь не может расслабиться и отдохнуть даже там, где для этого созданы все условия, – в Дубае. В своем микроблоге молодая женщина разместила пост, в котором посетовала, что разучилась отдыхать.

Откровения Гагариной

Бывшая участница «Фабрики звезд» и самая популярная, по мнению россиян, певица года пожаловалась, что из-за пережитого переутомления не может полноценно отдохнуть. Она опубликовала фото, на котором позирует на пляже. Несмотря на летний, немного легкомысленный образ, чувствуется, что певица действительно напряжена.

Она постаралась проанализировать свое состояние, отметив, что организм настолько привык к существенным нагрузкам, что по инерции не приходит в состояние расслабленности даже на пляже, на берегу бирюзового моря.

Также она написала о том, что последние две недели перед отдыхом были очень сложными: приходилось много работать, в том числе и в ночные смены. Сейчас же Полина ждет, когда организм настроится на отдых.

Поклонники отметили, что Полина прекрасно выглядит, пожелали ей как можно лучше отдохнуть, чтобы затем приступить к творчеству с новыми силами и порадовать всех своими свежими хитами.



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