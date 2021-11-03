“Наплевала на локдаун”: Ксения Собчак сообщила, что покинула Россию и направилась туда, где нет ограничительных мер

Ксения Собчак в очередной раз оказалась в центре скандала. Знаменитость решила использовать время локдауна, чтобы слетать на отдых. На нее тут же обрушился шквал критики. Желая достойно ответить на хейт, женщина опубликовала пост, в котором высказала свое мнение относительно ограничений. Однако после этого негатива стало еще больше. Чем же всем не угодила Ксения?

Позиция журналистки

Собчак пояснила, что совершенно не понимает ограничительных мер, которые, по ее мнению, носят неполный характер. Так, она привела такой пример: в чем смысл закрывать фитнес-клубы, но оставлять работать метро?

Сама Ксения не собирается страдать из-за «несознательных», по ее мнению, граждан, которые отказываются от вакцинации и реально представляют опасность для общества.

Прививку от коронавируса она сделала, поэтому считает себя вправе не сидеть на карантине, а посетить ту страну, где нет неполных мер ограничения и локдауна.

Собчак предложила своим подписчикам угадать, куда именно она направилась, и выложила в своем микроблоге забавное фото из аэропорта.

Многие очень негативно оценили высказывание журналистки, отметив, что страдания обычных людей ей чужды, а лучшее, что она смогла сделать в сложное для страны время, – покинула Россию.