Байден закрыл глаза на климатическом саммите в Глазго. СМИ и соцсети снова решили, что он уснул. Видео

Видео в Twitter 1 ноября опубликовал корреспондент американской газеты The Washington Post Зак Браун.

“Байден, похоже, заснул во время вступительных речей на COP26”, – написал журналист.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI

— Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

Судя по видео, Байден сидел с закрытыми глазами порядка 20 секунд, потом к нему подошли и глава Белого дома открыл глаза.

Ролик Брауна просмотрели уже более 5 млн раз, его ретвитнули почти 9 тыс. пользователей. Пользователи сетей смеялись над роликом, многие ретвиты сопровождали хештегом “SleepyJoe” (Сонный Джо) – так, в частности, Байдена называл его предшественник Дональд Трамп.

Редактор Daily Wire Ian Haworth пошутил над мужчиной, который потревожил Байдена.

“Какова твоя роль в поездке, случайный стажер?” – “Ну, я иду и бужу президента каждый раз, когда он засыпает”, – написал журналист.

What’s your role on the trip, random intern?

“Well, I go and wake up the president every time he falls asleep.” https://t.co/Scnv75V21b

— Ian Haworth (@ighaworth) November 1, 2021

Британская газета The Telegraph решила, что Байден, “кажется, уснул”, а Independent написала о реакции соцсетей на видео. Некоторые российские СМИ – например, “РИА Новости” и “Вести” – решили, что президент США спал.

В то же время Forbes отмечает, что подобное могло произойти с любым человеком, особенно если учитывать разницу в часовых поясах и “совещания, идущие одно за другим”. Это может привести к разочарованию окружающих, но “скорее всего, не станет мировой новостью, если только вас не зовут Джо Байден”, подчеркивается в статье.

Это не первый такой инцидент с Байденом. 27 августа в Вашингтоне во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом Байден закрыл глаза – и некоторые СМИ, а также политики пришли к выводу, что он спит. Однако репортер CNN Дэниел Дол назвал такие сообщения “чушью”, так как полное видео показывает, что Байден сразу реагировал на реплики Беннета.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—