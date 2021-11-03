 

“Пампушок маленький”. Муж MamaRika показал их первенца Давида, которому исполнилось три месяца

03.11.2021, 0:32, Новости дня
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“Сегодня нашему пацану исполнилось три месяца, за этот короткий промежуток времени я с уверенностью могу сказать, что наша жизнь полностью изменилась. И с еще большей уверенностью могу утверждать, что изменилась она в лучшую сторону!” – написал Середа.

В конце он поблагодарил супругу за то, что она несколько месяцев назад сделала его “самым счастливым человеком на Земле”.

“С каждым новым днем понимаю, как же сильно я люблю этого карапуза”, – признался артист.

“Пампушок маленький”, – прокомментировала shutko3347.

“А еще недавно не хотел жениться”, – напомнила Середе lyubow555.

“Пусть растет здоровым и счастливым”, – пожелала iuliia_2249.

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A post shared by Сергеи * Середа (@serega_sereda)

Контекст:

MamaRika и Сергей Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына, родители назвали первенца Давидом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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