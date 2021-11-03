Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке

Глава минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, информирует представитель в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду», – говорится в сообщении.

Таран является выпускником Киевского высшего училища зенитно-ракетных войск и Киевской военной академии ПВО Сухопутных войск.

При президенте Викторе Януковиче занимал должность замначальника главного управления разведки минобороны. До 2014 года работал постпредом минобороны при представительстве Украины в ООН.

Должность министра обороны занял 4 марта 2014 года.