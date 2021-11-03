 

Нижегородский аэропорт проверят по жалобам не попавших в Москву из-за тумана пассажиров

03.11.2021, 0:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледователи намерены проверить качество обслуживания пассажиров в запасном аэропорту Нижнего Новгорода, куда из-за непогоды были направлены несколько десятков рейсов из Москвы и нескольким пассажирам стало плохо, информирует пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте.

«В Нижнем Новгороде следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Стригино («Чкалов»), из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие», – передает РИА Новости со ссылкой на релиз.

Проверяется информация о том, что в одном из самолетов стало плохо ребенку. Лайнер летел из Краснодара в Москву, но из-за непогоды приземлился в Нижнем Новгороде. Сообщается, что пассажиры ждали вылета более 7 часов, при этом аэродром не смог предоставить трап, что сделало невозможным передачу еды и высадку пассажиров.

Ситуацию в аэропорту контролируют следователи. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

2 ноября аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в Москве принял на запасной аэродром 33 самолета, летевших из разных городов РФ и ближнего зарубежья.

Ранее в сетях появились видео о том, как пассажиры жалуются на то, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде. 



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