Аннулирование Ozon аномально дешевых заказов признано незаконным

Маркетплейс Ozon действовал незаконно, аннулируя заказы, сделанные по аномально низким ценам из-за сбоя на сайте, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным СМИ, на Ozon в ночь на 1 ноября стоимость некоторых товаров стала от 1 рубля до 50 рублей. Позже маркетплейс сообщил, что аннулировал эти заказы, передает ТАСС.

«Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением «неправильных цен» или скидок, юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль – распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. Однако в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что, согласно наблюдениям, многие потребители могут сами отказаться от сделки, если им корректно объяснить причины ее неисполнения. При этом потребитель в любом случае вправе требовать исполнения заключенного договора: как передачи товара по оплаченной цене (или цене заказа), так и возмещения убытков, связанных с реализацией своего права получить приобретенную вещь.

Ранее российский Верховный суд оставил в силе решения трех нижестоящих инстанций по взысканию 138 млн рублей с интернет-магазина Ozon.