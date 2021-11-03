Погребинский назвал причины отставки министра обороны Украины Тарана

Андрей Таран показал себя слабым пиарщиком и поэтому будет заменен на Алексея Резникова, который знает, как вести себя в кадре перед микрофоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Во вторник Таран подал прошение об отставке с поста главы министерства обороны Украины.

«Это не Андрей Таран решил уйти, а его решили «уйти». И уже приготовили на эту должность Алексея Резникова, который был заместителем премьер-министра – министром по вопросам реинтеграции. В офисе президента Владимира Зеленского не были довольны Тараном, потому что он не подходил с точки зрения режима пиара. Власти нужен человек, который умеет говорить. В этом смысле Резников подходит», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Несмотря на то, что Резников совершенно далекий от армии человек, «он знает, что такое микрофон и съемка видео». «Это то, что нужно офису президента», – подчеркнул Погребинский.

О том, что министр обороны Андрей Таран подал прошение об отставке, сообщил во вторник вечером представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Таран занял этот пост в марте 2014 года. Он является выпускником Киевского высшего училища зенитно-ракетных войск и Киевской военной академии ПВО Сухопутных войск. При президенте Викторе Януковиче занимал должность замначальника Главного управления разведки минобороны.

Алексей Резников, которого пропрезидентская фракция «Слуга народа» уже выдвинула на должность министра обороны, накануне подал заявление об увольнении с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. На прежнюю должность Резникова предложена депутат этой фракции Ирина Верещук.

События с перестановками в министерстве обороны совпали с новостями о назначении экс-главы «Правого сектора» Дмитрия Яроша советником командующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. «То, что представляет из себя Залужный, было понятно по его предыдущим высказываниям о его желании прокатиться на танке по Красной площади. Ярош – его единомышленник и Залужный расширяет таким образом поле своего влияния не только в армии, но и «на улице». Власти считают, что Ярош популярен среди уличных активистов», – объяснил собеседник.

Однако Погребинский считает, что Ярош давно перестал быть активной фигурой в украинской политике, поэтому в этом назначении «нет ничего особо важного».