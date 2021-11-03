Депутат Рады заявил о спасении Украины от блэкаута Белоруссией

Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что помощь со стороны Белоруссии спасет страну от блэкаута, речь идет об аварийной помощи в размере 500 МВт электроэнергии.

«Пятьсот МВт от (Александра) Лукашенко спасают нашу энергосистему систему от блэкаута…Где ваш американский сжиженный газ? Почему ваши западные партнеры не помогают украинцам? Поняли кто друг, а кто просто балабол?», – говорится в посте Шевченко.

Ранее стало известно, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит в Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.

Депутат Шевченко покинул фракцию «Слуга народа» после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он заявил, что украинцы и белорусы два дружественных народа, а разрушение связей ни к чему хорошему не приведет.

Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин говорил о том, что поставки электроэнергии из Белоруссии обрушили мифы о европейском выборе Киева.

«Чтоб в наших домах был свет, а в батареях тепло украинская власть выпрашивает электричество у Беларуси и уголь с газом у России. И это еще зима не пришла», – написал Волошин в Facebook, передает РИА Новости.