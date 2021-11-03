Посол РФ рассказал о прогрессе в отношениях РФ и США

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03.11.2021, 0:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия и США после саммита в Женеве в июне сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс».

«Устойчивый диалог ведется по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики. Продолжается деловое взаимодействие, растет торговля. Тем не менее, это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса», – приводит ТАСС слова Антонова.

По словам посла, возобновлен диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

«Предотвращение гонки вооружений и сдержанность в киберконкуренции крайне важны для стабилизации двусторонних связей, недопущения перерастания напряженности в реальный кризис», – добавил Антонов.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить отношения РФ и США.



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