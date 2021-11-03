Президента Армении на конференции по климату в Глазго назвали Пашиняном

Во время трансляции на конференции по климату в Глазго спикер по ошибке назвал главу Армении Армена Саркисяна по фамилии премьер-министра этой страны Пашиняном.

Трансляция выступления велась на веб-странице 26-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP26), передает РИА Новости.

Председатель заявил, что рад приветствовать «президента Армении Армена Пашиняна». Глава страны заявил, когда вышел к трибуне, что его фамилия Саркисян. Далее он продолжил выступление.

Ранее во время выступления на конференции президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении РФ достичь углеродной нейтральности к 2060 году, опираясь на ресурсы своих лесов. Также он отметил, что страна принимает меры по сохранению лесов, которые составляют около 20% всем мировых массивов.