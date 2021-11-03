Стали известны потери среднего домохозяйства Германии от роста цен на газ

Об увеличении цен на голубое топливо для бытовых потребителей с августа в Германии объявили 98 компаний, дополнительные расходы в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа для среднего домохозяйства в ФРГ могут составить 263 евро, сообщила онлайн-площадка сравнения предложений Check24.

Эксперты предупреждают, что предстоящей зимой в Германии ожидается волна повышений цен на газ. Дополнительные расходы для среднего домохозяйства в ФРГ в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа могут составить 263 евро. По данным онлайн-площадки, это коснется около 560 тыс. немецких домохозяйств. Одной из основных причин повышения цен является увеличение мирового спроса на энергоносители в результате экономического подъема после кризиса, вызванного пандемией, передает ТАСС.

По оценке Федерального статистического ведомства ФРГ, в стране насчитывается около 42,8 млн квартир (данные за 2020 г.), почти половина из них отапливается газом. Всего услуги по газоснабжению населения оказывают 683 компании.

В ходе торгов во вторник стоимость 1 тыс. кубометров газа в Европе опускалась до 750 долларов после превышения 850 долларов утром того же дня.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что стабилизации ситуации на газовом рынке способен помочь запуск «Северного потока – 2». Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода «Северный поток – 2» будет заполнена газом до конца года. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить ввод газопровода в эксплуатацию, чтобы остановить рост цен на газ в Европе.