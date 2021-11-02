“Как будто во дворе дурдома”, “Давайте свяжу вам нормальную шапку”. В сети обсуждают головной убор Собчак

“Счастлива в Риме”, – подписала фото 39-летняя Собчак.

За пару часов ее пост набрал больше 63 тыс. лайков и около 600 комментариев.

“Какая шапка чумовая!” – похвалила Собчак российская актриса Дарья Повереннова.

“А как будто во дворе дурдома, прости Господи!” – призналась hannakar_.

“Шапка – бомба”, – прокомментировал vitaly039rus.

“Давайте свяжу вам нормальную шапку”, – предложила dama_knit_.

View this post on Instagram

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

—