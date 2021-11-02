 

Новая мера пресечения для Медведчука, отставки в Кабмине Украины, Ярош – советник главнокомандующего ВСУ. Главное за день

02.11.2021, 23:38, Новости дня
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Отставки в Кабмине

Сегодня заявления об увольнении написали еще два члена правительства – министр обороны Украины Андрей Таран и первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко. 

Их отставку, а также заявления еще трех министров Рада рассмотрит завтра. 

Медведчуку смягчили меру пресечения по одному из производств

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения народному депутату, лидеру политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктору Медведчуку меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство в рамках уголовного производства о государственной измене. 

В Офисе генпрокурора пояснили, что предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом этом производстве (шесть месяцев) закончился и продлить его невозможно. 

Тем не менее, Медведчук остается под домашним арестом. Такую меру пресечения ему избрали 12 октября по другому делу – о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса.

Зеленский ввел в действие новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с проведением Россией выборов на временно оккупированных территориях Украины своими указами сегодня ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новом пакете санкций против РФ. 

Рада приняла в первом чтении проект госбюджета

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год, доработанный проект Кабинету Министров поручили внести в парламент не позднее 3 ноября. 

Ярош стал советником Залужного

Бывший лидер “Правого сектора”, экс-нардеп, командир военного формирования “Украинская добровольческая армия” Дмитрий Ярош сообщил сегодня, что стал советником главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. 

По словам Яроша, уже есть конкретные проекты, которыми он будет заниматься на этой должности. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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