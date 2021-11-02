 

Прокуратура Швейцарии предъявила Блаттеру и Платини обвинения в мошенничестве

02.11.2021, 23:38, Новости дня
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Обвинения связаны с переводом ФИФА в адрес Платини по поручению Блаттера 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн по курсу Центробанка Швейцарии) в начале 2011 года.

Отмечается, что с 1998-го по 2002 год Платини работал консультантом президента ФИФА Блаттера. Согласно соглашению между двумя чиновниками, Платини ежегодно получал вознаграждение в размере 300 тыс. швейцарских франков ($329 тыс.).

“Спустя восемь лет после прекращения своей консультативной деятельности Платини потребовал выплаты в размере 2 млн швейцарских франков. С помощью Блаттера соответствующие выплаты были произведены в начале 2011 года, – говорится в сообщении. – Собранные OAG доказательства усилили подозрение в том, что эта выплата была произведена безосновательно”.

OAG представит свои выводы на слушании в Федеральном уголовном суде.

Контекст:

Платини был президентом УЕФА с 2007 по 2015 год. Блаттер занимал пост главы ФИФА с 1998-го по 2015 год. Он объявил о своем уходе с должности после коррупционного скандала в организации.

В декабре 2015 года комитет ФИФА по этике признал, что Блаттер и Платини нарушили кодекс этики ФИФА, спровоцировав конфликт интересов, ох отстранили от футбола на восемь лет. Судьи отметили, что во время слушаний Блаттер не сумел дать законное объяснение платежу в 2 млн швейцарских франков Платини.

Оба футбольных чиновника отрицали факт коррупции в 2011 году. Платини называл перевод , полученный им от ФИФА, оплатой за работу, которую он выполнял для Международной федерации футбола.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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