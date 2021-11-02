 

Мнение: Борьба с черным рынком по продаже сертификатов о вакцинации

02.11.2021, 23:16, Разное
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Опять же к вопросу тех людей, которые в прошлом году мне с пеной у рта доказывали, что возникновения черного рынка по продаже сертификатов по вакцинации невозможно.

За полгода в России возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида», — приводит ТАСС слова Волк.

Также было заблокировано 2 036 специализированных интернет-сайтов по распространению поддельных сертификатов.

МВД России продолжает противодействовать изготовлению и распространению фальсифицированных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, заключила Волк.

В Новосибирске по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации возбудили 17 дел.

В Подмосковье восемь человек арестовали по делу о подделке сертификатов о вакцинации.

В Татарстане завели 38 дел по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации.

https://russian.rt.com/russia/news/923763-delo-mvd-rossiya – цинк

И это только те, кого нашли за полгода.
Интересно, каков процент граждан, которые по официальной статистике вакцинированы, но на самом деле "как бы вакцинированы".?

Источник: Colonel Cassad



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