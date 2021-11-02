Звезда «Бригады» и «Бумера» Гуменецкий умер от рака

Российский актер Дмитрий Гуменецкий, сыгравший в сериале «Бригада» и фильме «Бумер», умер в хосписе от рака, сообщили СМИ.

Как информирует сайт телеканала «Рен-ТВ», Гуменецкий умер 29 октября. Также появилась информация, что похороны прошли 31 октября.

В сериале «Бригада» Гуменецкий исполнил роль Шмидта – охранника главного героя Саши Белого. Также он известен по фильмам «Магнитные бури» и «Бумер».

В апреле 2021 года Гуменецкий освободился из колонии, где провел шесть лет, – его приговорили к заключению за хранение 280 кг наркотического концентрата, из которого можно было изготовить десятки тонн наркотика. Весной актер вышел из колонии по УДО.

Напомним, 24 сентября 2015 года Московский гарнизонный военный суд санкционировал арест спецназовца и актера Дмитрия Гуменецкого, который был задержан с 280 килограммами концентрата «спайсов». Как сообщалось, следствие считало Гуменецкого лидером транснациональной наркогруппировки, передает РИА «Новости».

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) сообщала, что Гуменецкий совмещал криминальный талант с работой в кино. По оперативной информации, в одном из гаражных боксов Солнечногорского района наркодилер организовал оптовый склад новых видов смертельно опасных психоактивных веществ из государств Юго-Восточной Азии, откуда товар мелкооптовыми партиями растекался во все регионы страны. В ходе обыска автомашины и гаража задержанного обнаружено более 280 килограммов синтетического концентрата, расфасованного в килограммовые пакеты.

«Примечательно, что изъятые наркотические средства в целях конспирации были упакованы в восемь слоев, в том числе и в металлизированную упаковку, что значительно затрудняло их обнаружение служебными собаками и досмотровым оборудованием. Из этого количества концентрата можно было изготовить свыше 7 тонн наркотиков. Розничная стоимость такой партии синтетики по ценам черного рынка составила бы более 16 млрд рублей», – уточняли в ФСКН.