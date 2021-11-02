 

Сирийские военные пострадали от обстрелов в Латакии, Идлибе и Алеппо

02.11.2021, 23:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ результате террористических обстрелов в провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо ранения получили трое сирийских военнослужащих, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадим Кулить.

«В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Калаз-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу, один сирийский военнослужащий получил ранение», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Заместитель руководителя российского Центра также сообщил, что в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кафес-Мус был ранен еще один сирийский военнослужащий. «В провинции Алеппо в результате пулеметного обстрела в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра один сирийский военнослужащий получил ранение», – добавил Кулить.

По имеющимся у контр-адмирала данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). В провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Идлиб – пять обстрелов, в провинции Латакия – два обстрела.

Напомним, в минувшую субботу двое сирийских военных получили ранения в результате удара Израиля со стороны Голанских высот по пригороду Дамаска. Днем ранее артиллерия Турции обстреляла два поселка на севере Сирии. Кроме того, в прошлый понедельник перед колонной российской военной полиции на юге Сирии произошел взрыв.



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