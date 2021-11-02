Почему дочь Анны Самохиной долгое время обижалась на мать и как складывались отношения между ними

1 ноября отметила свой 38-й день рождения Александра Самохина, дочь красавицы-актрисы, которую, пожалуй, обожало все постсоветское пространство. Анна Самохина действительно была хороша и талантлива. Казалось, что у нее все идеально в любой из сфер жизни. Но был период, когда дочь обижалась на мать. Почему это произошло и как они помирились?

Много времени с бабушкой

Самохина-старшая стала знаменитой очень рано. Равно как и рано родила единственную дочку – в 20 лет.

А спустя 3 года Анну утвердили на роль Мерседес в картине “Узник замка Иф”.

С той поры она начала очень много работать. Девочку почти 5 лет воспитывала бабушка. Родителей маленькая Саша видела очень редко.

Особенно это было заметно ребенку (то, что у мамы мало на нее времени), когда у Анны начался роман с коллегой по цеху, который делил с ней одну съемочную площадку. Это было во время работы над “Узником”. Коллегой был женатый на тот момент актер Арнис Лицитис. Да и она сама была замужем. Отношения долго не продлились, каждый из них сохранил семью.

От обиды к прощению

После случайного романа брак Самохиных продлился еще 6 лет. Но супруги очень много времени проводили порознь, поэтому развод был логичным завершением совместной жизни.

Саша довольно долго считала, что в этом вина только мамы. Эта детская обида послужила толчком к тому, что она осталась жить с папой. Правда, это длилось только год, а потом дочка и мама воссоединились. Их теплые отношения продолжались до ухода из жизни Анны Самохиной. А все это время они были очень близки.

Именно Саша первой узнала о диагнозе мамы и все время ее поддерживала. Боролись они вместе. Вместе использовали как традиционные, так и нетрадиционные методы лечения. К сожалению, их старания оказались тщетными…

Жизнь после мамы

Александру иногда спрашивают о том, как при том, что она избрала актерскую профессию, как и ее родители, она ставит семью на первое место.

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Но оказалось, что все очень просто. Саша не собирается продвигать себя в своей работе. Да, она творческий человек и достаточно талантливая актриса. Но она не хочет повторить мамину судьбу.

Их конфликт был давно исчерпан, но иногда в Саше-взрослой просыпается Саша-маленькая с воспоминаниями о том, как в детстве она скучала по маме, по ее улыбке, теплым объятиям.

И теперь она не хочет, чтобы подобные воспоминания были у ее дочки. У нее достаточно работы в театре, она все время развивается в актерской профессии. Но вот быть популярной она не хочет из-за ее негативного отношения к славе. Ведь женщина прекрасно знает, какую цену придется заплатить не только ей, но и ее семье.

Александра до сих пор иногда ловит себя во время какого-то разговора на том, что ее интонации такие же, как у мамы, что макияж она делает, как мама, одежду выбирает в том же стиле.

А еще она так же много читает, как мама. Ей это очень нравится, ведь генетика у них одна.