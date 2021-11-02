“Отличный лук”, “Образ – бомба, вам идет”. Наталья Могилевская предстала в непривычном для себя образе

“Не бывает слишком мало лет, чтобы начать строить свое дело. Не бывает слишком много лет, чтобы осознать свою мечту”, – подписала снимок 46-летняя Могилевская.

За час ее пост набрал больше 3,1 тыс. лайков.

“Отличный лук”, – прокомментировала viktoria.toris.

“Образ – бомба, как вам идет”, – считает olenaryashina.

“Какая красотка и похудела”, – написала marinalindemann_.

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Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра “Родина”, Киевского театра эстрады, еврейского театра “Штерн”. Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

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