Работа бизнеса в “красных” зонах. Шмыгаль рассказал, как правительство будет поддерживать предпринимателей

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал 2 ноября в ходе брифинга в Запорожской области, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Журналисты спросили о планах правительства возобновлять финансовую поддержку для бизнеса в “красных” зонах.

“Относительно поддержки бизнеса. Мы постоянно смотрим и общаемся (я лично общаюсь) с бизнесом и задаем вопросы о том, какая поддержка им сегодня нужна. Поскольку мы сегодня локдаун не делаем, как в предыдущих волнах: у нас нет закрытия бизнеса, наша цель – вакцинировать коллективы и общество, клиентов, если речь идет о ресторанах. В прошлой волне были закрыты рестораны, страдали некоторые сферы, были определены КВЭД и этот бизнес получал поддержку. В этой волне ключевая задача – вакцинироваться. Если коллектив вакцинирован, бизнес работает без ограничений”, – ответил Шмыгаль.

Он сказал, что есть несколько направлений, по которым бизнес просит о поддержке.

“Это доступность кредитования, это бремя, которое возникает из-за роста цен на газ, тепло и электроэнергию, – тут бизнес тоже смотрит, где можно было бы воспользоваться поддержкой. Есть другие механизмы, которые они просят, например, уменьшение [на период карантина] арендной платы. Это ответственность местной власти. Она должна принимать решение. […] Мы можем это рекомендовать. Это одна из главных просьб бизнеса: облегчить бремя платы за аренду коммунального и государственного имущества и активизировать доступ к кредитным ресурсам”, – продолжил премьер.

Шмыгаль отметил, что правительство со своей стороны облегчило доступ к кредитным средствам по программе “Доступные кредиты 5–7–9%”.

“Кроме того, мы по просьбе бизнеса сняли ключевые ограничения по программе ипотечного кредитования”, – сказал Шмыгаль, заверив, что ипотека под 7% “доступна абсолютно для всех при любых условиях в любых регионах для любого жилья”.

Контекст:

В 2021 году во время “карантина зимних каникул” в январе и в “красных” карантинных зонах при адаптивном карантине в конце весны – начале лета выплачивали “карантинные” 8 тыс. грн. В январе помощью воспользовались около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников, в мае – июне – более 330 тыс.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко говорил 30 октября, что в Украине могут возобновить выплату финансовой помощи предпринимателям в случае введения жесткого локдауна, но сумма будет меньше 8 тыс. грн.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области стали “красными” с 30 октября.

Шмыгаль говорил 27 октября, что локдаун в стране вводить не планируют. В случае если все регионы перейдут в “красную” зону, там будут действовать ограничения, характерные для этой зоны, уточнил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 ноября в Украине подтвердили 2,95 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 19 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 68,7 тыс. пациентов с COVID-19.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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