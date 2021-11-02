 

“Есть конкретные проекты. Работы много”. Ярош – о планах на должности советника главнокомандующего ВСУ

02.11.2021, 22:44, Новости дня
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Он не рассказал деталей о том, как получил предложение стать советником, но отметил, что давно знаком с Залужным. По словам Яроша, он не сомневался по поводу ответа на предложение. 

“Есть уже конкретные проекты, в том числе мной предложенные главнокомандующему, он соответственно имеет определенные планы. Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных Сил Украины, это и работа с молодежью украинской, там много всяких аспектов. Я только сегодня первый день, хоть приказ был еще 20 октября, но мне еще нужно в курс дел войти”, – сказал Ярош. 

Он отметил, что “работы много” и высказал уверенность в том, что она будет выполнена.  

“Я находился на разных должностях в разных формированиях, у меня в подчинении прошло около 10 тыс. человек. Соответственно, когда была эскалация весной, подавляющее большинство этих людей [было] готово стать в строй, опять же, добробатов, Вооруженных сил и так далее. Сейчас очень важно это все подытожить, организовать, направить. Я и сейчас являюсь командующим ДУК, я оттуда никуда не девался, просто мы об этом не так много говорили, но при этом всем делали то, что от нас нужно для защиты нашей государственности”, – добавил он. 

Отвечая на вопрос о возможности создания новых добровольческих батальонов или их интеграции в ВСУ, Ярош сказал, что это “будет видно по ситуации”. 

“Например, если будет широкомасштабное вторжение РФ, и оно планируется, мы об этом знаем, оно возможно в любой момент, добровольцы могут быть задействованы в очень разных формированиях, очень разных аспектах, по разным схемам. Всего не могу говорить по разным причинам”, – добавил он. 

Контекст:

Ярош был руководителем “Правого сектора” в 2013–2015 годах. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, которые начались в апреле 2014 года. В январе 2015 года получил осколочное ранение в Донецкой области.

Ярош был народным депутатом Украины VIII созыва. С 2016 года – лидер движения “Державницька ініціатива Яроша”.

2 ноября он сообщил, что стал советником Залужного. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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