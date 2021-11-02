Швабрания

А символ года есть уже — и это швабра. Она и есть тот стержень, та основа нашей вертикали, что в русском мире разлита; тот смысл, который все искали.

Петр Саруханов / «Новая газета»

В РФ правит перверсив, Дыханье тюрем пересыльных. Слетала в космос Пересильд, Ковид вакциной пересилим, Народ в тоске и кураже Глядит растерянно и храбро, Но символ года есть уже — И это швабра.

Она и есть тот стержень, та Основа нашей вертикали, Что в русском мире разлита; Тот смысл, который все искали, Не та опричная метла, С какой боец в седло садится, — Она орудие мента, Мечта садиста.

Когда Савельев свой архив Распространил неудержимо, Одним движеньем обновив Былые символы режима, — Она добавилась к орлу, Песцу, медведю, чупакабре: Тогда сидели на колу — Теперь на швабре.

Она не только у зэка Во все отверстия продета, — Она в структуре языка, В словах вождя, в душе поэта! Когда иной пропагандон Несет свою абракадабру — Я так и чувствую, что он Надет на швабру.

Вот звук твой, местная душа: Акулья челюсть, рыбья жабра, И не Левша уже, а вша, И не праща уже, а швабра. Цивилизационный код! Любуйся: что, нехороша, блин? Не зря гриневский антипод — Предатель Швабрин.

Народ, могучий исполин! Отныне образ твой исправлен. Неистребим, неопалим, Своими бардами прославлен, Ты озираешь с вышины Свои проталины и топи, Подняв кулак, спустив штаны, Со шваброй…

Дмитрий Быков

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