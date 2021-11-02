 

Швабрания

02.11.2021, 22:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

А символ года есть уже — и это швабра. Она и есть тот стержень, та основа нашей вертикали, что в русском мире разлита; тот смысл, который все искали.

Петр Саруханов / «Новая газета»

В РФ правит перверсив, Дыханье тюрем пересыльных. Слетала в космос Пересильд, Ковид вакциной пересилим, Народ в тоске и кураже Глядит растерянно и храбро, Но символ года есть уже — И это швабра.

Она и есть тот стержень, та Основа нашей вертикали, Что в русском мире разлита; Тот смысл, который все искали, Не та опричная метла, С какой боец в седло садится, — Она орудие мента, Мечта садиста.

Когда Савельев свой архив Распространил неудержимо, Одним движеньем обновив Былые символы режима, — Она добавилась к орлу, Песцу, медведю, чупакабре: Тогда сидели на колу — Теперь на швабре.

Она не только у зэка Во все отверстия продета, — Она в структуре языка, В словах вождя, в душе поэта! Когда иной пропагандон Несет свою абракадабру — Я так и чувствую, что он Надет на швабру.

Вот звук твой, местная душа: Акулья челюсть, рыбья жабра, И не Левша уже, а вша, И не праща уже, а швабра. Цивилизационный код! Любуйся: что, нехороша, блин? Не зря гриневский антипод — Предатель Швабрин.

Народ, могучий исполин! Отныне образ твой исправлен. Неистребим, неопалим, Своими бардами прославлен, Ты озираешь с вышины Свои проталины и топи, Подняв кулак, спустив штаны, Со шваброй…

Дмитрий Быков

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / Описано редкое осложнение при использовании внутриматочной спирали

25.07 / Кольца безумной ярости

01.09 / Первый полет на орбиту корабль Илона Маска Starship может совершить в 2021 году

29.05 / Экс-советник президента США о самом пугающем в ситуации с Россией и Белоруссией

19.10 / Как любовь превращается в психическое расстройство

04.02 / Китайские военные: каждый пятый подводник в Южно-Китайском море имеет проблемы с психическим здоровьем, говорится в исследовании

11.12 / Закат Американской Империи

07.08 / Витамины в лукошке: 5 полезных свойств грибов

22.10 / Белый шар в небе над Японией встревожил жителей

10.04 / Известная актриса Фиби Уоллер-бридж заполучила роль в пятом фильме об Индиане Джонсе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика