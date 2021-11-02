 

Мнение: Операция “Карабахский сундук”

02.11.2021, 22:22, Разное
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Азербайджанская версия взлома ПВО армян в Карабахе в ходе прошлогодней войны.
Называлась она "Карабахский сундук".

1. Потенциал ПВО Армении в Карабахе оценивался в 1 С-300, 6 "Торов" и 30 "Ос".
2. Азербайджан ставил своей целью уничтожение первого эшелона ПВО армян и захват господства в воздухе.
3. Для создания нагрузки на первый эшелон, за пределами его радиуса действия была организована массированная имитация атакующих воздушных целей с использованием самолетов, вертолетов и дронов.
4. Далее происходил массированный пуск Ан-2 начиненных взрывчаткой, пилоты которых выпрыгивали с парашютом после вылета. Далее Ан-2 направлялись в зону действия ПВО армян, для того, чтобы часть ракет направлялось в подобные цели и растрачивали дорогостоящие ракеты.
5. Далее, барражирующие боеприпасы Skystrikers, Orbiter-1k и Harops уже находящиеся в воздухе наносили удары по выявленным средствам ПВО (существенную часть "Ос" армяне потеряли уже в первый день войны).
6. Активно задействовались средства РЭБ для поддержки действий турецких "Байрактаров", а также создавались ложные цели и помехи для действий армянского С-300.
7. В результате, уже практически с самого начала войны Азербайджан и Турция захватили господство в воздухе, что имело немаловажное значение для общего успеха операции.

PS. Стоит отметить, что армянская ПВО оказалась полностью не готова к предложенному типу войны.
Некоторые успехи ближе к концу войну, когда более активно применялись средства РЭБ, уже ничего не могли изменить.

Источник: Colonel Cassad



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