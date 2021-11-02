Сфотографировавшаяся на фоне Кремля блогерша получила 14 суток ареста

Сфотографировавшаяся с оголенными ягодицами на фоне Кремля блогерша получила 14 суток ареста за мелкое хулиганство, сообщили СМИ.

Информацию об этом передает Telegram-канал «RT на русском».

«Столичные полицейские проводят проверку по факту появления в соцсетях фотографии девушки с оголенными ягодицами на фоне Кремля, одного из символов российского государства. В интернет-приемную ГУ МВД по городу Москве поступили десятки обращений от возмущенных горожан на эту тему», – говорится в сообщении, которое 30 октября было опубликовано в группе UNEWS.PRO социальной сети «Вконтакте».

Напомним, в конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок. Суд приговорил Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии. Именно о таком сроке наказания для подсудимых просил прокурор.

Кроме того, 30 октября уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили в отношении 30-летней петербурженки за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Суд в Петербурге не стал избирать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Староверы призвали не наказывать за обнаженные фото у храмов.