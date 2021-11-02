Певец Моргенштерн радует жену Дилару дорогими подарками

Фигура Алишера Моргенштерна остается одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. И скандальный рэпер, видимо, получает от этого настоящее удовольствие. Не успели мы как следует обсудить информацию о том, что на свадьбу в стилистике «лихих 90-х» он потратил более 20 миллионов, как стало известно, какие подарки он дарит своей избраннице Диларе.

Роскошные презенты

Дилара и Алишер вместе несколько лет, рэпер начал встречаться с девушкой задолго до того, как стал известным на всю страну. Желая посвятить себя творчеству, он даже на время расставался с ней, однако в итоге вернулся. Дилара приняла его и, как показало будущее, не прогадала.

Она любит показать общественности, какие роскошные подарки презентует ей любимый. Так, в своем свежем посте в микроблоге девушка продемонстрировала фото с потрясающими браслетом и кольцом. Ювелирные украшения, обильно украшенные драгоценными камнями, действительно выглядят великолепно. Сама Дилара написала, что причина, по которой она получила такие подарки, проста – ее любят.

Известно, что рэпер обожает баловать свою возлюбленную. На день рождения он подарил ей чемодан, заполненный деньгами. Однако на этом его щедрость не закончилась – именинница также получила ключи от автомобиля. Разумеется, с авто в придачу.

Об отношениях

Известно, что Дилара работает продвижением страниц в соцсетях, у нее есть несколько собственных проектов. Сейчас для многих девушка воспринимается исключительно как жена скандального рэпера, что для амбициозной красавицы звучит едва ли не как оскорбление. Она прикладывает все усилия, чтобы доказать свою самостоятельность. А Алишер оказывает своей возлюбленной всяческую помощь.

В недавнем интервью Ксении Собчак певец признался, что устал от пиара, шумихи вокруг собственного имени. Сейчас он мечтает о мирной семейной жизни и о детях. Как знать, возможно, скоро пара сможет стать родителями.