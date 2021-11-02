 

“На зоне ее как будто нет“. В исправительном центре рассказали, как отбывает срок виновница ДТП в Харькове Зайцева

02.11.2021, 21:50, Новости дня
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По ее словам, Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности – для осужденных за преступления по неосторожности. Кроме нее в секторе находятся 12 человек, 11 из них осуждены за совершение ДТП.

“Это сектор с отдельным входом и своим прогулочным двориком, комнатой для приема пищи, душевой и так далее. Свободно передвигаться осужденные могут только по своему дворику, а так их сопровождают младшие инспекторы – на работу, в баню, на обед и так далее“, – отметила Мицюк.

Осужденным разрешено пользоваться интернетом под надзором администрации, при этом нельзя посещать запрещенные сайты и соцсети. Разрешено также общаться с родственниками по Skype.

Поскольку Зайцева должна выплачивать компенсации пострадавшим и родственникам погибших в ДТП, она обязана работать. По словам начальницы исправительного центра, она числится на участке украинской вышивки.

“О нашем учреждении знают, а также о том, что у нас могут вышивать, потому заказывают изделия. За месяц Зайцева зарабатывает от 1,8 тыс. до 3 тыс. грн в зависимости от стоимости изделия“, – уточнила Мицюк.

По ее словам, в центре Зайцеву навещают мать и бабушка. Со стороны администрации осужденная не получала никаких замечаний. По словам Мицюк, “ее незаметно, на зоне ее как будто нет“.

Контекст:

18 октября 2017 года Алена Зайцева вызвала масштабное ДТП в центре Харькова. Пролетев на красный свет на своем Lexus, врезалась на перекрестке  улиц Сумской и Мечникова в автомобиль Volkswagen. В результате аварии пострадало 11 пешеходов, шесть человек погибли.

26 февраля 2019 Киевский райсуд Харькова признал Зайцеву виновной в смертельном ДТП и приговорил ее к максимальному сроку – 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Летом 2020 года в сети появились фотографии, на которых Алена Зайцева загорает с журналом на территории колонии. Достоверность снимков подтвердило руководство исправительного учреждения. Отличные условия для осужденной объяснили тем, что она находится в секторе для осужденных за преступления по неосторожности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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