В “Укрэнерго” сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы

“2 ноября, в связи с дефицитом мощности в ОЭС Украины, компания вынуждена активировать аварийную помощь из Беларуси. Причинами дефицита мощности является повышенная аварийность на энергоблоках ТЭС в период сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдалось существенная переработка на ГЭС и снижение генерации возобновляемыми источниками энергии”, – сказано в пресс-релизе.

В компании отметили, что в том числе такая ситуация сложилась из-за аварийности на блоках ДТЭК.

Сегодня с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт.

“Аварийная помощь была предоставлена на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании “Центрэнерго” не работает из-за нехватки угля. Запас угля на государственных ТЭС составляет менее 100 тыс. т, что ниже минимально гарантированного уровня. В течение сентября-октября государственные ТЭС работали в минимальном составе оборудования – по 1 энергоблоку на каждой электростанции”, – отмечает УНИАН.

Контекст:

13 ноября 2015 года Украина прекратила импорт российской электроэнергии и возобновила его осенью 2019-го, после внесения поправок в законы в сфере использования ядерной энергии.

В марте 2020 года поставки электроэнергии из России снова были приостановлены.

На заседании 26 мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения “Чистая энергия“. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. По информации агентства, начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

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