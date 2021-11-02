 

Арахамия объяснил отставку Любченко “гендерным балансом”

02.11.2021, 21:50, Новости дня
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Об этом сообщает LB.ua. 

“Я видел заявление. Я с самого начала вам сказал, что есть заявление… Основная причина [увольнения Любченко] – мы удовлетворяем его заявление”, – сказал Арахамия. 

Журналисты спросили нардепа, чем Любченко “не устраивает” монобольшинство. 

“Да нормальный менеджер. Просто считаем, что вице-премьер – женщина для гендерного баланса будет лучше”, – ответил Арахамия. 

Контекст:

Верховная Рада назначила Любченко первым вице-премьером – министром экономики Украины 20 мая. До этого он почти год возглавлял ГНС. 

О том, что Любченко может уйти в отставку, написало 1 ноября Delo. Издание сообщило, что Любченко хотят уволить ради улучшения отношений с бизнесом, а “большинство коллег по правительству, а также бизнес-ассоциаций вздохнули с облегчением”, когда узнали о его возможном уходе. 

Федерация работодателей Украины завила о положительном опыте сотрудничества с Любченко и его открытости к бизнесу. 

2 ноября Любченко написал заявление об увольнении. Его отставку, а также заявления об увольнении еще четырех членов правительства, Рада рассмотрит 3 ноября. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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