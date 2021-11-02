Арахамия объяснил отставку Любченко “гендерным балансом”

Об этом сообщает LB.ua.

“Я видел заявление. Я с самого начала вам сказал, что есть заявление… Основная причина [увольнения Любченко] – мы удовлетворяем его заявление”, – сказал Арахамия.

Журналисты спросили нардепа, чем Любченко “не устраивает” монобольшинство.

“Да нормальный менеджер. Просто считаем, что вице-премьер – женщина для гендерного баланса будет лучше”, – ответил Арахамия.

Контекст:

Верховная Рада назначила Любченко первым вице-премьером – министром экономики Украины 20 мая. До этого он почти год возглавлял ГНС.

О том, что Любченко может уйти в отставку, написало 1 ноября Delo. Издание сообщило, что Любченко хотят уволить ради улучшения отношений с бизнесом, а “большинство коллег по правительству, а также бизнес-ассоциаций вздохнули с облегчением”, когда узнали о его возможном уходе.

Федерация работодателей Украины завила о положительном опыте сотрудничества с Любченко и его открытости к бизнесу.

2 ноября Любченко написал заявление об увольнении. Его отставку, а также заявления об увольнении еще четырех членов правительства, Рада рассмотрит 3 ноября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—