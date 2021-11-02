 

В “Дії” появится сертификат переболевшего COVID-19

02.11.2021, 21:50, Новости дня
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Она отметила, что документ будет действовать 90 дней.

“На следующей неделе планируем запустить сертификат о выздоровлении для его использования в Украине… Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых имеется медзапись о заболевании от COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения. Право на генерацию такого сертификата будет наступать на 15 день после внесения врачом этой записи в систему”, – сказала Карчевич.

https://www.facebook.com/mintsyfra/videos/1677182609296390/

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. 

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, “зеленый” – 365 дней.

На портале “Дія” COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением “Дія”.

В начале ноября сервис “Дія” и четыре медлаборатории в Украине – “Дила”, “Эскулаб”, “Смартлаб” и “Днепролаб” – начали бета-тестирование COVID-сертификатов на основании результатов ПЦР-тестов. Также в “Дії” появились детские COVID-сертификаты.

По данным Минцифры на 1 ноября, уже 5 млн украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты.

Согласно информации Минздрава, с начала эпидемии от COVID-19 выздоровело более 2,45 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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