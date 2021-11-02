 

Поручение СНБО. В Офисе президента заявили о необходимости делать ежедневно 350 тыс. прививок от коронавируса

02.11.2021, 21:50, Новости дня
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Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в ходе визита в Винницу, сообщает сайт ОП. 

“Есть конкретные задачи, которые на заседании Совета национальной безопасности и обороны были поставлены по количеству вакцинаций в целом по Украине и доведены до каждой области и каждого города. Общее количество – 350 тыс. вакцинаций в сутки. То есть за каждую неделю мы должны делать более 2 млн [прививок]”, – сказал Тимошенко. 

Он ожидает, что темпы вакцинации ускорятся. 

За сутки 1 ноября в Украине сделали 273,3 тыс. прививок от коронавируса. Максимальный показатель вакцинации за сутки – 317 тыс. доз, его достигли 29 октября. 

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 2 ноября в Украине подтвердили 2,95 млн случаев COVID-19 (более 19 тыс. – за последние сутки), умерло 68,7 тыс. человек.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,5 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,5 млн украинцев. В общей сложности сделали 17,96 млн прививок.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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