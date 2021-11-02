 

Названо число застрявших в аэропорту Нижнего Новгорода пассажиров

02.11.2021, 21:23, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что в аэропорту региона до сих пор остаются больше 1 тыс. человек.

«Сейчас около 1,5 тысячи человек остается в аэропорту», – сказал Никитин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в Росавиации контролируют ситуацию в аэропорту Нижнего Новогорода. Создан оперативный штаб. 

Во вторник аэропорт региона из-за сильного тумана в Москве принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов РФ в столицу.

Ранее власти сформировали для контроля ситуации оперативный штаб. Для пассажиров, которые ожидают вылета по шесть и более часов в ночное время, организуют размещение в гостиницах Нижнего Новгорода.

Также при необходимо обеспечивается трансфер до гостиницы и обратно. Заселять пассажиров в гостиницы будут по авиабилетам.

Ранее сообщалось, что следователи намерены проверить качество обслуживания пассажиров в запасном аэропорту Нижнего Новгорода. Проверяется информация о том, что в одном из самолетов стало плохо ребенку. Лайнер летел из Краснодара в Москву, но из-за непогоды приземлился в Нижнем Новгороде. Сообщается, что пассажиры ждали вылета более 7 часов, при этом аэродром не смог предоставить трап, что сделало невозможным передачу еды и высадку пассажиров.



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