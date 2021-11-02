Москва заняла первое место в рейтинге Общественной палаты «Регион НКО»

Во втором региональном рейтинге третьего сектора «Регион НКО» по экономической значимости для региона лидирующие позиции заняли Москва, Татарстан и Нижегородская область, а с точки зрения активности некоммерческого сектора лучшие результаты у Костромской области, Карелии и Вологодской области.

В Москве начал работу итоговый форум Общественной палаты РФ «Сообщество», во время которого состоялось объявление результатов второго регионального рейтинга третьего сектора «Регион НКО» и награждение победителей. Их представил генеральный директор рейтингового агентства «RAEX Аналитика» Дмитрий Гришанков.

Первое место заняла Москва. За ней следуют Вологодская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область. В первую десятку регионов также попали Тюменская область, Тульская область, Санкт-Петербург, Самарская область и Красноярский край. Последние пять мест заняли Еврейская автономная область, Республики Тыва и Крым, Карачаево-Черкесия и Ингушетия, говорится в сообщении на сайте ОП РФ.

Самыми активными с точки зрения улучшения позиции в рейтинге стали Новгородская область (плюс 48 пунктов), Нижегородская область (44), Краснодар (41), Коми (39), Удмуртия (36), Псковская область (36), Оренбургская область (31), Курская область (29), Чувашия (25) и Красноярский край (23).

По словам Гришанкова, в исследовании приняли участие все 85 субъектов РФ независимо от их желания. Информация для составления рейтинга была получена из 15 источников, среди которых данные Минюста и Минэкономразвития России, Росстата, базы данных «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс», а также Фонд президентских грантов. Новый рейтинговый фактор, которого не было в рейтинге 2020 года, – значимость ресурсных центров поддержки НКО в регионе. Еще одна серьезная новация – финансовые показатели оценивались в соответствии с бюджетом региона, а не с валовым региональным продуктом, как это было в пилотном рейтинге.

Отдельно Дмитрий Гришанков остановился на том, как распределились места в рейтинге по отдельным факторам. Так, по экономической значимости НКО для региона лидирующие позиции заняли Москва, Татарстан и Нижегородская область. А с точки зрения активности некоммерческого сектора лучшие результаты у Костромской области, Карелии и Вологодской области. Лидером по поддержке НКО со стороны региональных властей стал Ханты-Мансийский автономный округ, наиболее высокий уровень доступности информации о мерах поддержки показала Башкирия и так далее. Председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова отметила, что на итоговом форуме «Сообщество» в 2020 году был представлен первый, пилотный рейтинг. За прошедшее с этого момента время была проведена активная работа над совершенствованием этого инструмента.

«Самым главным было создать некий инструмент, который стимулировал бы некоммерческий сектор каждого региона, органы власти региональные общественные палаты, экспертное сообщество к тому, чтобы развивать некоммерческий сектор в каждом из регионов нашей страны. То есть придумать новые мотиваторы, новые стимулы, дать новые возможности для этого развития. Я с радостью могу сказать, что это сработало», — сказала она.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любови Глебовой, поддержка НКО закладывает основы для эффективной государственной политики.

«Для нас очень важен этот мониторинг. Он дает расширенное представление о практике деятельности, о том, что в законодательстве требует отдельного внимания. Самый простой способ поддержать – дать понять, что увидели активность. Власть понимает, что активность хороша, когда для нее созданы условия», – добавила она, предложив проанализировать ситуацию в регионах, которые не обращают внимания на рейтинг, и стимулировать их активность.

Татьяна Евлампиева, начальник отдела проектов межсекторного взаимодействия Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России, указала на то, что рейтинг оценивает в целом взаимодействие внутри региона всех трех секторов: государственного, коммерческого и некоммерческого.

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Мерсиянова и директор Института социально-экономического проектирования ВШЭ Артем Шадрин высоко оценили рейтинг, отметив, что не все его показатели однозначны и их можно и нужно совершенствовать.

В завершение мероприятия руководитель направления «Развитие регионов» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Николай Троцкий анонсировал закрытый конкурс, в рамках которого фонд выберет регион, который станет следующим участников трехлетней программы «НКО-Сократ». К участию в конкурсе приглашены 10 регионов с наибольшим ростом показателей по итогам рейтинга «Регион НКО».