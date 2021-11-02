 

В Ленинградской области по обвинению в изнасиловании задержан рэпер Владислав Ширяев

02.11.2021, 21:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийский рэп-исполнитель, выступающий под псевдонимом Yung Trappa (Владислав Ширяев), задержан по подозрению в изнасиловании двух девушек, информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

«Следственным отделом по городу Выборгу задержан 26-летний мужчина по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и по двум эпизодам ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»)», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Согласно данным следствия, в ночь на 1 ноября мужчина, находясь в доме, расположенном в поселке Подборовье, совершил преступление. Пострадавшими стали две 18-летние девушки. Сейчас задержанного допрашивают. Следствие будет требовать заключения под стражу музыканта. Расследование уголовное дела продолжается.

Ранее музыкант был судим за сбыт наркотиков в значительном размере. Среди поклонников он прославился как участник движения баттл-рэпа в Петербурге, Ширяев один из первых рэперов так называемой новой школы. 



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