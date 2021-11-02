Станислав Садальский назвал дешевый способ борьбы с коронавирусом

Актер Станислав Садальский пояснил о дешевом способе борьбы с коронавирусом. По словам знаменитости, с тяжелыми формами COVID-19 поможет справиться антидепрессант флувоксамин.

Это лекарство испытали медики в Бразилии. По словам Садальского, в результатах исследования сомневаться не приходится, поскольку они были обнародованы в международном журнале «Lancet». Риск госпитализации при приеме флувоксамина снижается на треть. По словам Садальского, среди тех, кто принимал полный курс лечения, число развития опасных для здоровья последствий снизилось на 66%. Количество летальных исходов и вовсе уменьшилось на 91%.

К тому же лекарством заинтересовались многие, поскольку оно является очень дешевым. За курс, рассчитанный на десять дней, придется заплатить не более четырех долларов.

Отмечается, что это средство является единственным, которое на ранней стадии способно предотвратить летальный исход. Садальский в конце публикации на эту тему спросил у фолловеров, что они думают по этому поводу.

Поклонники вообще не поняли, зачем актер поднимает эту тему, ведь он не является врачом. Многие сошлись во мнение, что Садальский информирует такие посты, поскольку это модно.

Источник: www.instagram.com