 

Ученые нашли затонувший корабль, которому почти 2500 лет и он смог сохраниться до наших дней

02.11.2021, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Археологи достаточно часто делают интересные находки, которые способны удивить многих людей. Особую ценность представляют собой вещи, которые столетия прятались под гладью воды.

Так как на глубине нет кислорода, практически все старинные вещи хорошо сохраняются.

Специалисты по глубоководным находкам не так давно нашли старый корабль, который находился на глубине около двух тысяч метров. На сегодняшний день это самый старые объект, который был обнаружен в море.

Его возраст превышает две тысячи столетий, а ряд исследований, которые были проведены специалистами, указывает на то, что судно принадлежи к 500 году до нашей эры.

Корабль найдет в районе Болгарии, и как показывают анализы, не имеет каких-то сильных повреждений. Особенность судна заключается в его конструкции – она напоминает вазу античных времен.

Эта реликвия хранится в одном из английских музеев, а появление на свет относят к тем же годам, что и найденное судно.

Для исследователей уникальная форма корабля стала уникальным открытием, и сегодня они на 99% уверены, что ваза была украшена узором, напоминающим морское судно.

Найденный корабль представляет собой корпус, продолжительностью в 22 метра. Также стоит ответить, что остальные компоненты корабля сохранились на отлично. Уцелели даже сидения, на которых работали гребцы.

На осмотр корабля был отправлен специальный робот, которому удалось запечатлеть обрывки каната, который говорит о том, что люди, находившиеся на борту, пытались спастись от шторма. На сегодняшний день подъем судна не запланирован, так как при взаимодействии с кислородом старые материалы могут подвергнуться серьезной деформации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.02 / Мнение: Реалии нашей медицины

21.08 / Оксана Акиньшина показала «вид сзади» на голом фото

18.07 / Военные инструкторы из США «утонули» на украинских дорогах

23.07 / В Африке завершились съемки нового шоу Ольги Бузовой

18.07 / Косметолог рассказал об опасности домашнего проведения процедур

30.09 / Мнение: НеМихаил – заложник грязного заказчика, хейтер Домогацкого и «любимчик» Лены Миро

10.10 / «Хотел посмотреть в глаза этим предателям» – Лукашенко о посещении СИЗО КГБ

25.11 / “А женщина, как воздуха глоток”: Игорь Крутой романтично поздравил супругу с Днем рождения

10.10 / Этот мужчина ждал казни уже 30 лет и последним его желанием было блюдо, которое каждый любит еще с детства

31.08 / Волосы будут расти быстрее. Зачем стричь кончики каждый месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика